Hevder Frankrike og Storbritannia kan sette inn fly for å sikre eventuell våpenhvile

Det skriver Financial Times, med henvisning til anonyme vestlige tjenestemenn. De understreker at planen fortsatt er under utforming.

Den legger i større grad enn tidligere forslag vekt på bruken av luftstyrker. Tidligere har Emmanuel Macron og andre europeiske ledere luftet planer om å utplassere et stort antall bakkestyrker for å sikre en eventuell fredsavtale.

Det er imidlertid få konkrete tegn til at en våpenhvile i Ukraina er nær forestående, til tross for at USAs og Russlands utenriksministre nylig hadde møte om krigen i landet, uten at ukrainske representanter var til stede.

Financial Times skriver at vestlige land antas å ha et klart overtak over Russland i lufta, og at flystyrker kan etablere en overveldende avskrekkende effekt som kan hindre Russland i å bryte en eventuell våpenhvileavtale og dermed skape betingelser for varig fred.

Planen vil imidlertid kreve støtte fra USA, ifølge avisen.

