Forsvaret i Danmark styrkes med milliardsum

Pressekonferansen holdes to dager etter at statsminister Mette Frederiksen bekreftet at regjeringen vil opprette et eget fond øremerket forsvarsinnkjøp.

I tillegg til Frederiksen deltar forsvarsminister Troels Lund Poulsen og utenriksminister Lars Løkke Rasmussen på pressekonferansen.

DR har tidligere meldt at fondet blir på 78 milliarder norske kroner, og at rundt halvparten skal gå til innkjøp av forsvarsmateriell i inneværende år, mens resten skal brukes neste år.

