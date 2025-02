Forsker om Trumps Ukraina-utsagn: – Svært illevarslende

– Det jeg hørte i dag, var «Å, vi ble ikke invitert». Vel, dere har vært der i tre år … Dere burde aldri ha startet den. Dere kunne ha inngått en avtale.

Det sa Trump til pressen i Mar-a-Lago i Florida etter tirsdagens møte mellom utenriksminister Marco Rubio og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Saudi-Arabia.

Trump sa også at han har større tro på en fredsavtale, men gikk også hardt ut mot Ukrainas president Zelenskyj. Både Zelenskyj og europeiske allierte har reagert sterkt på at fredssamtalene mellom USA og Russland foregikk uten Ukraina selv.

Trump uttrykte at han var skuffet over ukrainerne.

– Jeg hører at de er opprørt over at de ikke har fått en plass ved bordet. Vel, de hadde en plass ved bordet i tre år og lenge før det også, svarte han på spørsmål om hva han ønsket å si til ukrainerne som føler seg sveket.

– Jeg tror at jeg har makt til å få en slutt på denne krigen, sa USAs president.

Les også: Ukraina-samtalene: – Kan gi Saudi-Arabia legitimitet i andre fredsprosesser (+)

– Fremstår ikke engang nøytral

Forsvarsforsker Anders Romarheim mener at Trump ikke opptrer nøytralt.

– Jeg har hele tiden forventet at Trump kommer til å gå litt ut av Ukrainas hjørne i konflikten og innta en slags «nå skal alle slutte fred med hverandre»-holdning i Ukraina-krisen, men han fremstår ikke engang nøytral. Han fremstår rett og slett som mer enig med Russland og Putin i hvordan konflikten ser ut enn alle sine nærmeste allierte for øyeblikket, sier Romarheim til Dagsavisen.

Forsvarsforsker Anders Romarheim. (Gorm Kallestad/NTB)

Romarheim er førsteamanuensis og forsker på internasjonal sikkerhetspolitikk ved Institutt for forsvarsstudier (FFS) ved Forsvarets høgskole.

– Trumps utspill målbærer at amerikanske utenrikspolitiske posisjoner har blitt flyttet nærmere Putin og Russlands utenrikspolitiske posisjoner. Alle signaler som kommer nå, parkerer Europa og Ukraina på sidelinjen. Amerikanske uttalelser tilgodeser russiske krav og interesser jevnlig, og i så stor grad at jeg mistenker at de grunnleggende konturene av en veldig dårlig fredsavtale for Ukraina allerede er ferdig skissert.

Les også: Erna Solberg hardt ut mot Trumps Ukraina-utspill

– Svært illevarslende

– Tror du Trump faktisk mener det han sier i utspillet om at Ukraina startet krigen, eller er det et taktisk utsagn?

– Jeg lener meg mot å tro at dette må tas alvorlig. Vi har egentlig ikke noe annen anledning enn å tolke dette som et uttrykk om at Trump ser dette i helt andre termer. Det er frakoblet sikkerhetspolitiske realiteter som resten av den vestlige verden er ganske enige og samspilte om. At han nå ensidig favoriserer russiske posisjoner, er svært illevarslende for det transatlantiske samarbeidet fremover, svarer Romarheim og fortsetter:

– Her ser vi Trump anklage Ukraina for å starte invasjonen på sitt eget land og at de burde ha inngått en avtale for mange år siden for å spare liv. Samtidig smeller EU en ny, massiv støttepakke til Ukraina i bordet.

Les også: Ekspert om «fredsnøkkel»: – Da får Putin og Trump seg en overraskelse (+)

– Kan bidra til å nyansere

Forsvarsekspert Tormod Heier forteller til NRK at han ikke er enig i Trumps antydninger om at Ukraina startet krigen.

– Det stemmer ikke spesielt godt at Ukraina har skyld i at denne krigen startet, sier Heier i programmet Nyhetsmorgen, gjengitt av NTB.

Tormod Heier. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Han mener likevel at Trump kan ha «snev av nyanser» som kan si noe om årsaken til krigen.

– Det kan bidra til å nyansere litt når det gjelder å finne årsaken til at Russland angrep Ukraina, men det er også andre forhold som spiller inn, som Ukrainas stadige dreining vestover og ønske om Nato-medlemskap, sier Heier.

Heier er professor ved Forsvarets høgskole.

– Det at de inviterer inn vestmaktene tettere på de russiske grensene, bidrar til å øke spenningen og dermed også redusere sikkerhetsmarginene, sett med russiske øyne, sier han.

Les også: Kommentar: Er det ingen i fagbevegelsen som vil inn i EU?

Les også: EU gir grønt lys til 16. sanksjonspakke mot Russland

Les også: Musk avviser at han oppfører seg som president