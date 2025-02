Erna Solberg hardt ut mot Trumps Ukraina-utspill

– Det Donald Trump sa i natt, er åpenbart helt feil. Så enkelt er det, sier Solberg i en kommentar til NTB.

Trump møtte pressen tirsdag etter møtet mellom utenriksminister Marco Rubio og hans russiske motpart Sergej Lavrov i Saudi-Arabia samme dag. Da gikk den amerikanske presidenten langt i å hevde at Ukraina startet Russlands invasjonskrig.

Han kritiserte også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som Trump mener kunne avverget krigen ved å fremforhandle en avtale for Ukraina som ville gitt dem «nesten alt landområdet», og at «ingen mennesker ville ha blitt drept».

Solberg mener ansvaret for å få slutt på krigen ligger hos Russland og at Ukraina har en legitim rett til å være med i eventuelle fredssamtaler.

– Det er ukrainernes rett å eie sin egen skjebne. Nå er det viktigere enn noen gang at vi i Europa står opp for våre allierte og våre felles verdier. Dersom det var Norge som var under angrep, hadde vi nordmenn aldri akseptert at det var noen andre som skulle diktere når, og på hvilke vilkår, vi skulle forhandle om fred.

