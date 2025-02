Erdogan tilbyr seg å være vert for fredsforhandlinger

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tilbudet kom tirsdag, etter nesten tre timers samtaler med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som forsøker å styrke Kyivs posisjon etter USAs president Donald Trumps tilnærming til Moskva.

– Tyrkia vil være en ideell vert for mulige samtaler mellom Russland, Ukraina og USA i nær framtid, sa Erdogan på en felles pressekonferanse i Ankara med Zelenskyj.

Med henvisning til det nye «diplomatiske initiativet startet av Trump for å avslutte krigen raskt gjennom forhandlinger», sa Erdogan at tidligere samtaler i Istanbul mellom partene i 2022 hadde vært «et viktig referansepunkt og plattformen der partene kom nærmest en avtale».

De to møttes etter at høytstående amerikanske og russiske diplomater samlet seg i Saudi-Arabia for å diskutere krigen i Ukraina og nytt samarbeid.