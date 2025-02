Én tiltalt, 299 ofre: Ny massiv overgrepsrettssak i Frankrike

Omfanget av anklagene mot 74 år gamle Joel Le Scouarnec betyr at rettssaken, som skal vare i fire måneder, trolig vil få mye oppmerksomhet i inn- og utland.

Rettssaken kommer bare to måneder etter at franskmannen Dominique Pélicot ble dømt for å ha rekruttert flere titall menn til å voldta sin neddopede daværende kone Gisele. 50 andre menn ble også dømt.

Saken, og særlig Giseles mot til å stå fram under rettssaken, fikk enorm omtale verden over.

Hundrevis av ofre

I saken mot Le Scouarnec er han den eneste tiltalte for forbrytelser mot hundrevis av ofre.

Rettssaken i byen Vannes i Bretagne skal holdes for åpne dører, men sju dager med vitneforklaringer fra ofre som var mindreårige på tidspunktet for overgrepene, skjer bak lukkede dører.

– Le Scouarnec har generelt erkjent at han er involvert i mange av de aktuelle hendelsene, sier aktor Stephane Kellenberger.

Tiltalte har også erkjent at han forsøkte å skjule voldtektene og overgrepene, ifølge aktoren.

Mange barn

Gjennomsnittsalderen på ofrene er elleve, men den tidligere kirurgen er også anklaget for å ha voldtatt en ettåring og seksuelle overgrep mot en 70-åring.

Le Scouarnec skal ha begått de straffbare handlingene mellom 1989 og 2014, da han jobbet ved et titalls ulike helseinstitusjoner vest i Frankrike.

74-åringen blir stilt for retten for 111 voldtekter og 189 seksuelle overgrep. Tiltalen er skjerpet av at han misbrukte stillingen som lege og for det meste forgrep seg på barn.

Totalt var 256 av de 299 ofrene yngre enn 15 år.

Allerede fengslet

Dersom Le Scouarnec blir dømt, risikerer han en maksstraff på 20 år i fengsel. Fransk lov tillater ikke at straffer legges sammen selv når det er flere ofre.

Den tidligere legen sitter allerede i fengsel etter å ha blitt dømt i desember 2020 til 15 år for voldtekt og seksuelle overgrep mot fire barn, inkludert to av niesene hans.

Mange av ofrene ble traumatisert da de fikk vite om hendelsene, noen av dem flere tiår senere. Ikke alle ønsker å delta i rettssaken, men mange sier de venter at den kommer til å gjøre rede for hva som har skjedd.

Skrev ned navn

Myndighetene startet å etterforske Le Scouarnec i 2017, da en seks år gammel jente som bodde i samme nabolag i den sørvestlige byen Jonzac, påsto at han hadde voldtatt henne.

Den første etterforskningen avdekket overgrepene på niesene hans og en fire år gammel pasient, alle begått på 1990-tallet. 74-åringen ble dømt til 15 års fengsel for disse forbrytelsene i desember 2020.

Da etterforskerne ransaket Le Scouarnecs hus i Jonzac, hvor han bodde alene, fant de flere titall dukker som han brukte som sexleketøy sammen med 300.000 pornografiske bilder.

I en annen parallell med rettssaken mot Dominique Pélicot – som filmet voldtektene av kona – var Le Scouarnec nøye med å skrive ned navnene på ofrene sine. Noen av dem ble misbrukt av ham på operasjonsbordet.

Dømt

Selv om Le Scouarnec er den eneste tiltalte, kommer handlingene til flere myndighetspersoner også til å havne under lupen i løpet av rettssaken.

Det var først etter anklagen i 2017 og varetektsfengslingen av ham at Le Scouarnec ble fjernet fra legeregisteret og mistet lisensen.

Han ble imidlertid dømt i slutten av 2005 for å ha lastet ned bilder av seksuelle overgrep mot barn. Men den betingede straffen på fire måneder han fikk, ble ikke fulgt opp av myndighetene i form av noen plikt til å oppsøke behandling eller forbud mot å praktisere.

Etterforsker

Le Scouarnec fant seg deretter en ny jobb på et sykehus i byen Quimperle i Bretagne og ble til og med forfremmet – til tross for at ledelsen ble gjort oppmerksom på dommen mot ham.

Deretter flyttet han til det sørvestlige Frankrike, hvor han jobbet til han pensjonerte seg i 2017.

En egen etterforskning har blitt igangsatt av regionale påtalemyndigheter for unnlatelse av å forhindre enn forbrytelse eller lovbrudd mot personers integritet. Etterforskningen er foreløpig ikke rettet mot noen enkeltperson eller institusjon.

Barnerettighetsforeningen La Voix de l'Enfant (Barnets stemme), en partshjelp i rettssaken, klaget inn påtalemyndigheten og helsedepartementet i april 2023 for å ha «satt andres liv i fare».

Ingen mistanke

Ifølge Le Scouarnecs advokat, Thibaut Kurzawa, har sinnstilstanden til klienten hans ikke endret seg til tross for den omfattende tiltalen og medieomtalen.

– Han ønsker å forsvare seg selv, og han ønsker å forklare seg selv, sier Kurzawa til nyhetsbyrået AFP.

Le Scouarnec var gift og fikk tre sønner mellom 1980 og 1987. Ekteparet separerte seg tidlig på 2000-tallet, men skilsmissen ble ikke innvilget før i 2023.

Hans tidligere kone ble intervjuet av regionsavisen Le Telegramme i 2019. Da sa hun at hun aldri fattet noen mistanke mot Le Scouarnec, selv om hun hadde merket at han så rart på unge naboer.

– Joel er besatt av djevelen, og jeg mistenkte ingenting, sa hun.

