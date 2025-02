Emiratene avviser Trumps Gaza-plan

Dette var presidentens klare budskap da han onsdag fikk besøk av USAs utenriksminister Marco Rubio, melder det statlige nyhetsbyrået WAM.

Mohammed bin Zayed al-Nahyan understreket også behovet for å knytte gjenoppbygging av Gaza til en avtale som sikrer varig fred basert på tostatsløsningen, heter det videre.

Det er ikke kjent hva Rubio svarte på dette, eller om de to overhodet diskuterte president Donald Trumps plan om å fordrive palestinerne og omgjøre Gaza til Midtøstens riviera.

Rubio takket

De forente arabiske emirater etablerte diplomatiske forbindelser til Israel i 2020, sist Trump var president.

Emiratene har også vært sentrale i forhandlingene om fangeutveksling mellom Russland og Ukraina, noe Rubio onsdag takket for.

Rubio takket også for det sterke økonomiske samarbeidet og forsvarssamarbeidet og understreket at USA og Emiratene har felles interesse av regional stabilitet, heter det fra amerikansk UD.

Ukraina

Rubio møtte også Emiratenes utenriksminister Abdullah bin Zayed al-Nahyan, som tidligere i uka tok imot Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

De forente arabiske emirater har i likhet med Saudi-Arabia vært omtalt som et aktuelt vertsland for fredsforhandlinger om Ukraina.

Emiratene er et populært sted for mange russere, både for de rike som investerer tungt i eiendomsmarkedet der, og de som flykter fra Russland for å slippe militærtjeneste og krigen i Ukraina.

Mange ukrainere har av samme grunn også funnet veien til Emiratene de siste årene.

