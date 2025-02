Donald Trump kaller Zelenskyj «diktator» i post på Truth Social

De harde karakteristikkene kommer i en tekst der Trump anklager Volodymyr Zelenskyj for å ha overtalt USA til å bruke 350 milliarder dollar på «en krig som ikke kunne vinnes».

Han skriver videre at krigen aldri hadde trengt å starte og at Zelenskyj ikke vil klare å komme fram til en løsning uten USA og Trump.

Den amerikanske presidenten langer også ut mot forgjengeren Joe Biden for ikke å ha krevd at Europa skulle bruke like mye penger som USA på å hjelpe Ukraina. Han påstår at USA har brukt 200 milliarder dollar mer enn Europa.

Europa har gitt mer

En oversikt fra tyske Institutt for verdensøkonomien viser at Europa har gitt Ukraina 132,3 milliarder euro i økonomisk, militær og humanitær hjelp, mens USA har gitt 114,2 milliarder.

I tillegg har de europeiske giverne – EU, unionens medlemsland, samt Norge, Island, Storbritannia og Sveits – lovet ytterligere 115,1 milliarder som ikke er fordelt ennå, mens det tallet er 4,8 milliarder for USA. Tallene fra instituttet i Kiel dekker perioden fra 24. januar 2022 og fram til årsskiftet for halvannen måned siden.

Trump mener også at USA ikke får noe tilbake for pengene sine.

– Denne krigen er langt viktigere for Europa enn for oss. Vi har et stort og vakkert hav som skiller oss, skriver Trump.

– Diktator uten valg

– Zelenskyj er en diktator uten valg, som burde handle raskt ellers kommer han til å sitte igjen uten et land. I mellomtiden forhandler vi med Russland om å få slutt på krigen, skriver den amerikanske presidenten og hevder «alle er enige om at kun Trump og Trump-administrasjonen kan klare dette.

Å holde valg i Ukraina før en fredsavtale er på plass, vil imidlertid neppe være mulig. Ukrainas grunnlov forbyr nemlig å holde valg så lenge det er unntakstilstand i landet, skriver flere internasjonale medier.

Soldater må nemlig kunne forlate fronten for å stemme. Det går ikke så lenge krigshandlingene pågår.

Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har uttalt seg om Trumps Zelenskyj-utspill.

– Det er dypt urimelig, mener jeg. Han er en folkevalgt president med stor majoritet, som fikk en krig midt i sin periode, sier Støre til både VG og NRK onsdag ettermiddag.

– Slik vi kjenner Zelenskyj og hans folk så er det ikke noe mer han ønsker enn å kunne komme dit at de kan avholde valg på normal måte, legger han til.

