Brasils tidligere president Jair Bolsonaro siktet for kuppforsøk

Riksadvokat Paulo Gonet tar ut siktelser også mot 33 andre for et angivelig kuppforsøk etter at Bolsonaro tapte valget for Luiz Inacio Lula da Silva i 2022.

I siktelsen heter det at Bolsonaro hadde kjennskap til og var enig i en plan om å forgifte Lula.

Etterforskningen mot Bolsonaro ble avsluttet i november, og en 800 sider lang rapport ble oversendt Gonet.

– Siktelsene beskriver i detalj den konspiratoriske planen som ble utarbeidet og gjennomført mot demokratiske institusjoner, og som ble ledet av Bolsonaro, står det i en uttalelse fra Gonets kontor.

Få dager etter Lulas innsettelse stormet Bolsonaro-tilhengere landets nasjonalforsamling og flere andre regjeringsbygg i det politiet mener var et kuppforsøk.

Etter kunngjøringen uttalte Bolsonaros forsvarerteam at de er «sjokkert» og «indignerte». De la til at Bolsonaro «aldri» har vært knyttet til en «bevegelse som hadde som mål å rive ned demokratiske rettsstaten».

Bolsonaro har tidligere nektet for å ha vært involvert.

