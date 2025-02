Zelenskyj mener Trump lever i et rom av desinformasjon

– President Donald Trump, som vi har stor respekt for som leder for det amerikanske folket, lever dessverre i et desinformasjonsrom, sier Zelenskyj.

Han sier også at hvis noen ønsker å erstatte ham nå, så kommer det ikke til å fungere ettersom han har stor oppslutning i den ukrainske befolkningen.

Trump har tidligere hevdet at Zelenskyj har en oppslutning på 4 prosent.

Men ifølge en meningsmåling, som ble publisert onsdag, støtter rundt 57 prosent av ukrainske velgere Zelenskyj. Målingen er utført i perioden mellom 4. og 9. februar, kort tid etter at Trump hevdet at Zelenskyj kun hadde støtte fra 4 prosent av velgerne.

Målingen er utført av Kyiv International Institute of Sociology (KIIS) og publisert av blant annet Kyiv Independent.

Ifølge Zelenskyj har de bevis for at desinformasjonen om hvor stor oppslutning han har, kommer fra Russland, og at det er et tall som diskuteres mellom USA og Russland.

Han kom med uttalelsene på en pressekonferanse i Kyiv onsdag etter at Trump noen timer før anklaget Ukraina for å ha startet krigen. Samme dag ankom Trumps Ukraina-utsending Keith Kellogg den ukrainske hovedstaden for å ha samtaler med Zelenskyj.

På samme pressekonferanse sa Zelenskyj han ønsker å få slutt på krigen med Russland i år. Han mener at solide sikkerhetsgarantier fra landets vestlige støttespillere vil gjøre en avslutning på krigen mulig.

– Vi ønsker sikkerhetsgarantier i år, fordi vi vil avslutte krigen i år, sier han.

Førstkommende mandag er det tre år siden Russland innledet sin fullskala invasjon av nabolandet. Russland okkuperer i dag rundt 20 prosent av Ukraina.

