Ukrainsk regjeringskilde: – Samtalene vil øke Putins appetitt

Russland og USA ble enige om å opprette team for å forhandle om å avslutte krigen under et møte i Saudi-Arabia der ukrainske representanter ikke var til stede.

– Både Barack Obama før 2014 og Joe Biden før denne krigen snakket med Putin om alle uten alle, om oss uten oss, om Europa uten Europa, sa en høytstående tjenestemann som vil være anonym, til AFP.

– Noen i Trumps team ledet ham i de samme fotsporene. Dette vil bare øke Putins appetitt og Putins selvtillit om at han vil vinne og Amerika vil tape, fortsatte kilden.

Kilden sier at «det virker som om det er noen i Trumps team eller nær ham» som skaper «urealistiske forventninger» om hva som kan oppnås fra Russland.

Ukrainske ledere skal holde et møte med Trumps spesialutsending til Ukraina, Keith Kellogg, 20. februar, for å forstå «hva som egentlig foregår», ifølge tjenestemannen.

Trumps omlegging av USAs Russland-politikk har skapt frykt for at Washington vil gjøre alvorlige innrømmelser til Moskva og omskrive kontinentets sikkerhetsordninger i en avtale i kald krig-stil.

