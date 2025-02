Ukraina-samtalene: – Kan gi Saudi-Arabia legitimitet i andre fredsprosesser

Det mye omtalte møtet mellom amerikanske og russiske toppdiplomater, hvor det ble diskutert en mulig fredsavtale mellom Russland og Ukraina, foregikk i den saudiske hovedstaden Riyadh.

Partene ble enige om å jobbe for å avslutte krigen, men Ukraina var ikke invitert. Det var heller ingen andre europeiske land. Ukrainernes president Volodymyr Zelenskyj har gått hardt ut mot at Ukraina ikke var representert.

Men hvorfor var Saudi-Arabia vertskap for disse samtalene?

Det eneveldige monarkiet, med prinsen Mohammed bin Salman i spissen, har i lengre tid hatt et godt forhold til både Russlands president Vladimir Putin og USAs president Donald Trump – spesielt sistnevnte.

– En viktig strategisk partner

Trump snakket selv varmt om sitt forhold til både Putin og bin Salman ved en rekke anledninger i sin forrige periode som president mellom 2017 og 2021.

Midtøsten-forsker Charlotte Lysa påpeker at USA og Saudi-Arabia har hatt tette bånd historisk sett.

– Saudi-Arabia har vært en viktig strategisk partner for USA helt siden slutten av andre verdenskrig. De to landene har et sterkt forhold, hvor også USA har vært svært viktig for saudiarabisk sikkerhet. Saudi-Arabia, og særlig kronprins Mohammed bin Salman, har også et godt forhold til Trump, som valgte nettopp Saudi-Arabia som destinasjon for sin første utenlandsreise som president i 2017, skriver Charlotte Lysa i en e-post til Dagsavisen.

USAs utenriksminister Marco Rubio (nummer to til venstre) møtte tirsdag sin russiske kollega Sergej Lavrov (lengst til høyre) i Riyadh. (Evelyn Hockstein/AP)

Trump var selv ikke til stede under samtalene tirsdag, men er ventet å møte Putin og bin Salman i nettopp Saudi-Arabia senere. Det er dog fortsatt ikke avklart når møtet mellom lederne finner sted.

Saudi-Arabias forhold til Russland og Ukraina har ikke vært like nært historisk som til USA, forklarer Lysa, men legger til:

– De siste årene har relasjonen til Russland blitt sterkere, og Putin og kronprins bin Salman antas å ha et godt forhold. Samtidig har Saudi-Arabia flere ganger stemt for FN-resolusjoner som kritiserer Russlands krig mot Ukraina og gir bistand til Ukraina. I tillegg har Volodymy Zelenskyj tidligere besøkt Saudi-Arabia.

– Kan gi legitimitet i andre fredsprosesser

Lysa har en doktorgrad i Midtøsten-studier fra Universitetet i Oslo. Hun har gjennomført flere studier i blant annet Saudi-Arabia og Qatar.

– Saudi-Arabia vil ha en meglerrolle i fredssamtalene. Hva ønsker landet å oppnå med det?

– Etter en periode preget av veldig aggressiv utenrikspolitikk, har Saudi-Arabia de siste årene vært orientert mot fredsmekling og diplomati. Dette henger sammen med en større transformasjon som er i gang i landet, med store utviklingsprosjekter og endringer på samfunnsnivå, svarer Lysa.

Charlotte Lysa, forsker ved UiO. (UiO)

– For å lykkes med dette er det viktig for Saudi-Arabia med stabilitet i regionen, og å lykkes med en rolle i krigen i Ukraina kan gi Saudi-Arabia legitimitet inn i andre fredsprosesser, som for eksempel i Gaza. Samtidig ønsker Saudi-Arabia å endre det internasjonale inntrykket av landet, blant annet for å tiltrekke seg utenlandske investeringer.

For det internasjonale omdømmet til Saudi-Arabia er på ingen måte plettfritt. Midtøsten-landet er kontroversielt på flere områder. Det er et absolutt monarki som stadig mottar krass kritikk for blant annet begrenset ytringsfrihet, rettssikkerhet og kvinner og homofiles rettigheter.

– Kan bli en stor fjær i hatten

Amnesty International Norge stiller seg svært kritiske til det saudiarabiske regimet. De mener at fredsdiplomatiet styrker Saudi-Arabias anseelse både nasjonalt og internasjonalt, og at det gjør det vanskeligere for andre stater å kritisere menneskerettighetsbrudd som myndighetene er ansvarlige for.

Frank Conde Tangberg er politisk rådgiver i Amnesty. Angivelig ønsker Saudi-Arabia å bruke meglerrollen i fredssamtalene for å få en sikkerhetsgaranti fra USA, skriver han i en e-post til Dagsavisen.

– De anser blant annet Iran og Houthiene i Jemen som trusler. Å blidgjøre USA kan derfor være én motivasjon. Det er ikke utenkelig at det er energipolitiske vurderinger her heller, men det som er tydelig er at saudiarabiske myndigheter nå ønsker en tydeligere og mer prominent profil i internasjonalt fredsdiplomati, skriver Tangberg.

Politisk rådgiver i Amnesty, Frank Conde Tangberg. (Privat)

Om Saudi-Arabia skulle lykkes med vertskapet for samtalene, mener Tangberg at det kan være med på å overskygge kritikkverdige forhold. Han trekker blant annet fram drapet på journalisten Jamal Khashoggi, som Mohammed bin Salman ble beskyldt for å ha beordret. Den saudiske prinsen nektet for å ha beordret det, men har tatt “fullt ansvar” for drapet.

– Dersom Saudi-Arabia er vertskap for samtaler som bidrar til en våpenhvile eller en fredsavtale, kan det bli en stor fjær i hatten for Mohammed bin Salman. Det vil kunne bidra til at han blir assosiert med fred i stedet for drapet på en journalist, de hundrevis av henrettelsene som utføres i landet, tortur av kvinnerettsforkjempere eller brudd på folkeretten i Jemen. Det vil normalisere saudiarabiske myndigheter ytterligere og føre til at andre stater er mindre villig til å kritisere menneskerettighetsbruddene de er ansvarlige for, skriver Tangberg.

– Jobber for å endre

– Inntrykket av Saudi-Arabia har lenge vært preget av landets mange menneskerettighetsbrudd, forholdene for kvinner, og internasjonale forhold som krigen i Jemen eller det anspente forholdet til Iran. Dette er noe Saudi-Arabia jobber for å endre, skriver Midtøsten-forsker Charlotte Lysa.

– Landet ønsker å utvikle en turistindustri, tiltrekke seg svært høyt kvalifisert arbeidskraft og utenlandske investeringer, og for å lykkes med dette er det nødvendig å endre hvordan utenforstående ser på landet.

Hentet fotballstjerner

Saudi-Arabia kritiseres også hyppig for såkalt sportsvasking.

I 2022 og 2023 begynte fotballklubber i den saudiske ligaen å hente verdensstjerner for enorme pengesummer. Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, N’Golo Kanté og Riyad Mahrez er blant stjernespillerne som forlot europeiske toppklubber i Europa for enorme lønninger i Saudi-Arabia.

---

Sportsvasking er en betegnelse som brukes når en stat arrangerer, sponser eller tar eierskap til høyprofilerte sportsbegivenheter eller sportsorganisasjoner, i den hensikt å avlede oppmerksomheten fra forhold som den samme staten er under sterk kritikk for, især brudd på menneskerettighetene eller forbrytelser mot menneskeheten. (Store norske leksikon)

---

I 2034 skal landet arrangere fotball-VM for første gang. Tildelingen av mesterskapet har blitt kritisert, blant annet av Norges Fotballforbund.

I fjor høst arrangerte landet oppvisningsturneringen “6 Kings Slam”, hvor blant annet tennisstjernene Novak Djokovic og Rafael Nadal deltok. Verdenseneren Jannik Sinner gikk seirende ut av showturneringen og mottok den største summen i tennishistorien da han fikk hele seks millioner amerikanske dollar i premiepenger.

– Saudi-Arabia ønsker både å fremstå som og være annerledes enn før, som et moderne, internasjonalt orientert, men fortsatt autoritært land. Både sportsarrangementer og en mer aktiv, diplomatisk orientert internasjonal rolle kan bidra til dette, mener Charlotte Lysa.

