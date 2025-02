Trump er «mer trygg» på Ukraina-avtale etter Russland-samtaler

Trump sier også at han er «skuffet» over at Ukraina klager over at de er utelatt fra fredssamtalene om landet sitt.

Flere europeiske land har gitt uttrykk for vilje til å bidra til en framtidig fredsstyrke i Ukraina, noe Trump sier at han støtter.

– Det kommer jeg ikke til å motsette meg, sier han til journalister i Mar-a-Lago i Florida.

Lavrov betegner tirsdagens samtaler med Rubio som nyttige og hevder at det fra amerikansk side ble vist «stor interesse for å fjerne økonomiske hindringer».

– Jeg har grunn til å tro at den amerikanske siden bedre forsto vår posisjon, sa Lavrov etter møtet.

USA ser for seg samarbeid om «felles geopolitiske interesser og historiske økonomiske muligheter og investeringsmuligheter», het det i en uttalelse fra amerikansk UD etter møtet.

Et slikt samarbeid med Russland forutsetter imidlertid at konflikten i Ukraina får en vellykket slutt, ble det understreket.

