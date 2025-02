Stor asteroide kan treffe jorda om sju år

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Selv om det kan virke som om risikoen er relativt liten, og faren også ligger langt fram i tid, understreker Nasa at asteroiden 2024 YR4 er den største trusselen fra verdensrommet i moderne tid.

Astronomer vil følge nøye med framover, noe som blant annet vil skje ved hjelp av James Webb-teleskopet, det største og mest avanserte teleskopet som noensinne er sendt ut i verdensrommet.

Trusselen fra 2024 YR4 kan for noen virke skremmende ettersom asteroiden er stor nok til å kunne legge en hel by i grus, men ekspertene finner ingen grunn til å slå alarm.

– Jeg har ikke panikk, sier forskeren Bruce Betts i Planetary Society.

Etter hvert som astronomer samler mer data om asteroiden, vil det trolig bli klart at risikoen for at den skal treffe jord blir lik null, mener Betts.

Nasa (National Aeronautics and Space Administration) følger nøye med på asteroidens ferd. (STEFANI REYNOLDS/AFP)

Sist en asteroide på over 30 meter i diameter kom faretruende nær jorda, var i 2004. Da ble det anslått at det var 2,7 prosent risiko for en fulltreffer, noe som slett ikke skjedde.

2024 YR4 ble oppdaget av El Sauce-observatoriet i Chile 27. desember.

Astronomene har anslått at asteroiden har en diameter på mellom 40 og 90 meter, og ifølge foreløpige beregninger kan den treffe jorda 22. desember 2032.

Les også: Nå er «Isfjellenes dronning» på kollisjonskurs

Les også: Ekspert om Putin, Trump og Zelenskyj: – Det er ikke snakk om tre gutter i en sandkasse (+)

Les også: Löfvens advarsel: – Dette er noe helt nytt, og mye farligere

---

Hva er asteroider?

Asteroider er små, faste og irregulært formede himmellegemer av jern og stein som beveger seg i bane rundt Solen. De fleste asteroidene i solsystemet befinner seg i Asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter. Siden 1993 er mange hundre asteroider blitt oppdaget i Kuiperbeltet utenfor Neptuns bane, og flere enda lenger ut.

Den første asteroiden, Ceres (nå klassifisert som dvergplanet), ble oppdaget av den Giuseppe Piazzi i 1801. Siden den gang er det observert mer enn 800 000 asteroider, hvorav cirka 520 000 har fått nummer og cirka 30 000 har fått navn.

Flere enn 150 asteroider har en måne rundt seg, og noen har to måner. Det finnes også eksempler på både to og tre asteroider som går i bane rundt hverandre.

30. juni hvert år markeres den internasjonale asteroidedagen for å skape global bevissthet rundt asteroider og trusselen de utgjør, samt å diskutere hvordan vi kan beskytte kloden vår fra fremtidige nedslag. Datoen sammenfaller med det største asteroidenedslaget i nyere historie, som fant sted i Tunguska i Sibir 30. juni 1908.

(Kilde: Store norske leksikon)

Slik kan en asteroide se ut. Denne heter Eros, og er 13 kilometer lang. Illustrasjon: NASA / NTB (Illustrasjon: NASA / SCANPIX/NTB)

---