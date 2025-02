Russland: Ukraina har rett til å bli medlem av EU, men ikke Nato

– Når det gjelder EU-medlemskap for Ukraina så er det den suverene retten til ethvert land, sa regjeringstalsmann Dmitrij Peskov tirsdag.

– Men det er fullstendig annerledes når det dreier seg om sikkerhetsspørsmål og militærallianser. Her har vi en annen tilnærming som er vel kjent.

At Ukraina ikke må bli medlem av Nato, har i mange år vært et russisk krav. Vladimir Putin har tilsynelatende vært mer åpen for ukrainsk EU-medlemskap og hevdet i 2022 – noen måneder etter storinvasjonen av Ukraina – at han ikke hadde noe imot det.

På en pressebrifing tirsdag sa Peskov også at Putin er klar for å forhandle med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, hvis det blir nødvendig.

Men Peskov hevdet også at «det kan stilles spørsmål» ved Zelenskyjs legitimitet.

Videre hevdet talsmannen at det er umulig å finne en varig og langvarig løsning for Ukraina uten å ta hensyn til sikkerhetsspørsmål som gjelder hele Europa.

Peskov uttalte seg samtidig som Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og USAs utenriksminister Marco Rubio satt i møte i Saudi-Arabia. De diskuterte blant annet Ukraina, uten at ukrainske representanter fikk være til stede.

