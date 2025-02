Rubio og Lavrov ved samme bord i Riyadh – ingen plass for Ukraina

Møtet startet tirsdag formiddag i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh med utenriksministrene Sergej Lavrov og Marco Rubio ved samme bord.

Samtalene er ventet å handle om en normalisering av forholdet mellom Russland og USA og hvordan krigen i Ukraina kan ta slutt. I tillegg kan møtet være et oppspark til et toppmøte mellom USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin.

Forholdet mellom USA og Russland har vært dårlig i årevis – og iskaldt siden Russland invaderte Ukraina og gikk til full krig mot nabolandet 24. februar 2022.

Bilder viser at Rubio og Lavrov sitter på hver sin side av et stort bord sammen med flere andre delegasjonsmedlemmer. Saudi-Arabias utenriksminister Faisal bin Farhan er også til stede på møtet, som blir holdt i Diriyah-palasset.

Trump har de siste ukene gjort en sterk omdreining i USAs utenrikspolitikk og ser nå ut til å satse på et nytt samarbeid med Russland, noe europeiske ledere har reagert på med stor mistro.

Les også: Trump er ingen klovn (+)

Ukraina ikke invitert

Lavrov og USAs tidligere utenriksminister Antony Blinken hadde et kort møte i forbindelse med G20-møtet i India for nesten to år siden. Høsten 2022 møttes amerikanske og russiske etterretningssjefer i Tyrkia som følge av USAs frykt for at Russland kunne ta i bruk atomvåpen i krigen i Ukraina.

Verken Ukraina eller europeiske land er invitert til samtalene om Ukraina så langt.

I tillegg har USAs forsvarsminister Pete Hegseth sagt at det er uaktuelt for Ukraina å bli medlem av Nato, og at Ukraina ikke kan regne med å få tilbake ukrainsk territorium som Russland har okkupert. Utspillet har vakt sterke reaksjoner i Ukraina og europeiske land, som mener at Hegseth på forhånd har skuslet bort viktige forhandlingskort.

Les også: Trusselen fra innsiden av Nato (+)

Sanksjoner

Som følge av krigen har USA og andre vestlige land innført en rekke sanksjoner mot Russland.

Med i den russiske delegasjonen er også Kirill Dmitriev, som leder Russlands statlige investeringsfond, noe som tyder på at samtalene også kommer til å dreie seg om økonomi.

– Gode russisk-amerikanske relasjoner er svært viktig for hele verden. Det er kun sammen at Russland og USA kan håndtere en masse verdensproblemer, løse globale konflikter og tilby løsninger, sa Dmitriev rett før møtet startet.

USAs utenriksminister Marco Rubio med USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Waltz på sin høyre side og USAs Midtøsten-utsending Steve Witkoff på sin venstre. (Evelyn Hockstein/AP)

Rubio ankom Riyadh mandag sammen med USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Waltz og USAs spesialutsending til Midtøsten Steve Witkoff, som har vært tungt involvert i fangeutvekslinger mellom USA og Russland den siste tiden.

USAs Ukraina-utsending Keith Kellogg er imidlertid ikke i Riyadh, men i Europa. Der skal han møte EU-kommisjonens leder og president, samt Polens president.

Les også: Forsvarssjefen: – Vi skal være bekymret, men ikke redde

Russerne vil ha normalisering

Også Lavrov ankom Riyadh mandag. Det samme gjorde Putins utenrikspolitiske rådgiver Jurij Usjakov.

– Det viktigste er å oppnå en reell normalisering av forholdet mellom oss og Washington, sa Usjakov til russisk statlig fjernsyn da delegasjonen hadde ankommet flyplassen i Riyadh.

Lavrov har på forhånd uttrykt sterk motstand mot at europeiske ledere deltar i forhandlingene om Ukraina. Han hevder at det eneste europeiske ledere ønsker, er å fortsette krigen.

Mandag var Frankrikes president Emmanuel Macron vert for et europeiske hastemøte i Paris. Der ble Ukraina og den nye amerikanske utenrikspolitikken – og hva det betyr for Europas sikkerhet – diskutert.

Etter møtet snakket Macron med Zelenskyj og Trump på telefonen.

– Vi trenger en sterk og varig fred i Ukraina. For å oppnå dette må Russland stanse sin aggresjon, og dette må følges opp med sterke og troverdige sikkerhetsgarantier for ukrainerne, skrev Macron på X mandag.

Les også: Löfvens advarsel: – Dette er noe helt nytt, og mye farligere

Les også: Ekspert om norske soldater i Ukraina: – Ikke helt utenkelig (+)

Les også: Vinn eller forsvinn for Europa (+)