Norge invitert til Ukraina-toppmøte

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nyhetsbyrået Reuters viser til tre diplomatkilder, og franske France 24 melder også om det samme.

Et lignende toppmøte ble holdt i Paris mandag, dagen før USAs og Russlands utenriksministre holdt et møte i Saudi-Arabia der de diskuterte krigen i Ukraina. Ingen ukrainske representanter var invitert til samtalene i Riyadh.

Norge deltok ikke på mandagens møte, men Danmarks statsminister Mette Frederiksen representerte de nordiske landene og hadde samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre i forkant.

Under det kommende møtet er foruten Norge også Sverige, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Tsjekkia, Hellas, Belgia og Canada invitert, ifølge kilder.

Støre og Eide deltar ikke

Det er uklart hvor mange av disse landene som vil være fysisk til stede i Paris, sier to av diplomatene.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) deltar ikke på møtet i Paris, opplyser Statsministerens kontor til NTB.

Det gjør heller ikke utenriksminister Espen Barth Eide som onsdag er i Etiopias hovedstad Addis Abeba, ifølge UD.

Hvem som skal representere Norge på Ukraina-møtet er ikke kjent.

Robuste og pålitelige

Etter mandagens møte i den franske hovedstaden. snakket president Emmanuel Macron både med USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Temaet for samtalene var sikkerhetsgarantier for Ukraina.

– Sikkerhetsgarantier må være robuste og pålitelige. Alle beslutninger uten at det foreligger slike garantier – for eksempel en skjør våpenhvile – vil bare fungere som et nytt bedrageri fra Russlands side og en opptakt til en ny russisk krig mot Ukraina og andre europeiske land, skrev Zelenskyj på X etter samtalen med Macron.

Varig fred

Den franske presidenten understreket også at sikkerhetsgarantier er helt avgjørende.

– Vi forsøker å få i stand en sterk og varig fred i Ukraina. For å oppnå dette må Russland avslutte sin aggresjon, og dette må følges opp med sterke og troverdige sikkerhetsgarantier for ukrainerne, skriver han på X.

– Vi kommer til å arbeide med dette sammen med alle europeere, amerikanere og ukrainere, fortsetter Macron.

Fredsstyrke

Storbritannias statsminister Keir Starmer åpnet for å la britiske soldater delta i en framtidig fredsstyrke i Ukraina, og flere andre europeiske land har antydet vilje til å gjøre det samme.

Tysklands statsminister Olaf Scholz var lite begeistret for dette utspillet og sa mandag at det er forhastet å snakke om en fredsstyrke all den tid krigen fortsatt raser.

Spanias utenriksminister José Manuel Albares reagerte også på Starmers utspill.

– Det er ingen som planlegger å sende styrker til Ukraina, særlig ikke ettersom freden er langt unna, sa han mandag.

Opprustning

Foruten å diskutere muligheten for å sende en fredsstyrke til Ukraina diskuterte de europeiske lederne mandag også behovet for militær opprustning i Europa.

– Jeg kommer til å fortsette disse diskusjonene de kommende dagene, skriver Macron på X.

Statsminister Mette Frederiksen har alt varslet en «massiv opprustning» i Danmark, og EU tar til orde for det samme.

– Europa tar sin fulle del av ansvaret for den militære bistanden til Ukraina. Samtidig trenger vi en kraftig økning i forsvaret i Europa, het det i en uttalelse fra EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa mandag.

Les også: Ekspert om Putin, Trump og Zelenskyj: – Det er ikke snakk om tre gutter i en sandkasse (+)

Les også: Ekspert om norske soldater i Ukraina: – Ikke helt utenkelig (+)

Les også: Ekspert: – Putin kan lure Trump med «Ukraina-spill» (+)