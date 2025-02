Löfvens advarsel: – Dette er noe helt nytt, og mye farligere

– Dette er noe helt nytt og mye, mye farligere, så nå er det avgjørende at de europeiske lederne holder sammen, sier Löfven i et ferskt intervju med svensk TV 4.

Det brer seg stor usikkerhet rundt forholdet mellom USA og Europa etter at Donald Trump igjen ble president i USA. Både europeiske ledere og eksperter frykter i tillegg at Trump og Putin vil ta en avgjørelse om krigen i Ukraina over hodet på ukrainerne. Trump har uttalt at han kan komme til å møte sin russiske motpart Putin «meget snart».

– Dette er to ledere (Putin og Trump) som selv vil bestemme hvordan ting skal fungere, sier Stefan Löfven.

Sveriges tidligere statsminister traff Russlands president Vladimir Putin senest på en konferanse våren 2019 i St. Petersburg. Han er den eneste svenske statsministeren som har møtt både Russlands president Vladimir Putin og USAs president Donald Trump personlig.

– Putin ville dominere møtet, og ønsket at jeg skulle være litt underdanig. Det ville jeg ikke godkjenne eller akseptere, forteller den tidligere statsministeren.

2019: Norges daværende statsminister Erna Solberg deltok i et panel sammen med Russlands president Vladimir Putin, Finlands daværende president Sauli Niinistö, Islands daværende president Guðni Thorlacius Jóhannesson og Sveriges daværende statsminister Stefan Löfven, under hennes deltakelse ved International Arctic Forum i St. Petersburg. (Berit Roald/NTB)

I et tidligere intervju har Löfven forklart at Putin stirret på ham, noe Lövfen beskrev som en herskerteknikk. Den tidligere amerikanske ambassadøren i Russland, John Sullivan, har også beskrevet at Putin ønsker å gjøre det klart at det er han som bestemmer.

– Han dukker opp sent. Han snakker om det han vil snakke om, sa Sullivan til NPR i august 2024.

Trumps syn

Da Löfven møtte Donald Trump i 2018, var det uken etter at Trump – den gang, som nå – kunngjorde at han ville innføre høye tollsatser på import av stål og aluminium, fordi han – også som nå – mente at EU hadde behandlet USA urettferdig. Møtet foregikk i Det hvite hus.

Trump sa den gang, ifølge Löfven: «Ja, det er faktisk slik at EU har blitt til for å gjøre det vanskelig for USA».

Det sier mye om Trumps syn på EU, mener Löfven. Og det har Europa fått kjenne på den siste uken.

USAs president Donald Trump og Sveriges tidligere statsminister Stefan Löfven ankommer her East Room for en felles pressekonferanse i Det hvite hus 6. mars 2018 i Washington D.C. (MANDEL NGAN/AFP)

USAs ferske forsvarsminister Pete Hegseth uttalte nylig at USA ikke lenger var den «primære garantisten» for europeisk sikkerhet, og at Ukraina kan skyte en hvit pil etter Nato-medlemskap i framtiden. Og i en oppsiktsvekkende tale på sikkerhetskonferansen i München, anklaget USAs visepresident J.D. Vance Europa for å være sin egen største trussel.

Mens toppfolk fra Trump-administrasjonen mandag landet på saudiarabisk jord for å møte en russisk delegasjon i hovedstaden Riyadh, ble det i Paris avholdt et hastemøte for europeiske ledere om veien videre.

– Nå skal vi være veldig, veldig glad for at vi er medlem av den europeiske unionen, sier Lövfen.

Trump med taktstokken

Selv om Trump kan stå med den verdenspolitiske taktstokken i hånden, kan Europa kunne påvirke ved å stå samlet, tror Löfven, som sier Ukraina kommer til å kreve mer støtte. Putin har på sin side sine drømmer om det gamle og store Russland. Han vil sitte ved bordet sammen med Trump og finne ut hvordan de kan styre verden, mener Sveriges tidligere statsminister.

USAs president Donald Trump og den russiske presidenten Vladimir Putin under et tidligere møte dem imellom. (Kevin Lamarque/Reuters)

Etter hastemøtet i Paris mandag, har EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tatt til orde for å øke pengebruken på forsvaret i EU. Og Danmarks statsminister Mette Frederiksen kunngjorde umiddelbart etter møtet at Danmark vil opprette et eget fond øremerket til forsvarsinnkjøp, skriver NTB.

– Det viktigste budskapet i kveld er behovet for opprustning. Vi skal ruste opp Danmark, og vi skal ruste opp Europa, sa Frederiksen.

