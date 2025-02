Kreml: Fortsatt ingen dato for når Trump og Putin skal møtes

Det statlige russiske nyhetsbyrået Tass meldte tirsdag ettermiddag at de russisk-amerikanske samtalene i Saudi-Arabias hovedstad er avsluttet for denne gang.

Samtalene mellom Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og USAs utenriksminister Marco Rubio i Riyadh varte i 4,5 timer, ifølge Tass.

Samtalene var ventet å handle om en normalisering av forholdet mellom Russland og USA og hvordan krigen i Ukraina kan ta slutt.

I tillegg var møtet ventet å være et oppspark til et toppmøte mellom USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin. Ved møteslutt er det ennå ikke satt en dato for et slikt møte, ifølge en høytstående Kreml-tjenesteperson.

Les også: Hjalp fattige barnefamilier, nå trenger moren selv hjelp

Les også: Moren ble drept: – Det hadde skjedd en voldshendelse, fikk jeg vite (+)

Les også: Jeff Bezos pleide å si «Jeg stoler på deg, Maren». Så fikk hun sparken (+)