Kilder til Fox News: USA og Russland vil tvinge fram et valg i Ukraina

Meldingen er lagt ut på X av Jacqui Heinrich, som er seniorkorrespondent i Det hvite hus for kanalen.

– Flere utenlandske diplomatkilder sier til Fox at USA og Russland anser nyvalg i Ukraina som en nøkkel for en vellykket løsning. Denne delen vil garantert være kontroversiell, siden Russland ikke holder reelle valg og ukrainerne vil være sterkt imot å innsette en prorussisk marionett som president, skriver hun i meldingen og henviser til opplysninger fra sin Fox News-kollega Nana Sajaia.

Heinrich sier en amerikansk kilde med kjennskap til forhandlingene demper påstanden – og forteller at valgspørsmålet blir «luftet» – og at «det kan bli en del av fremtidige samtaler, men ikke i dag.»

Hun føyer til at Det hvite hus ikke har kommentert meldingen ennå, og hun gjengir også det som skal være den ukrainske vurderingen av situasjonen:

– Putin vurderer sannsynligheten for å få valgt en marionettpresident som ganske høy. Han er også overbevist om at enhver kandidat utenom den nåværende presidenten i Ukraina vil være mer fleksibel og klar for forhandlinger og innrømmelser. Trump er på sin side villig til å godta ethvert valgresultat, inkludert muligheten for at en prorussisk marionett blir valgt. Trump og Putin anser sjansene for at den nåværende presidenten i Ukraina blir gjenvalgt som lave.

Les også: Löfvens advarsel: – Dette er noe helt nytt, og mye farligere

Les også: Ekspert om norske soldater i Ukraina: – Ikke helt utenkelig (+)

Les også: Ekspert: – Putin kan lure Trump med «Ukraina-spill» (+)