FN: Barn likvidert av opprørere i Øst-Kongo

– Kontoret vårt har bekreftet tilfeller av summariske henrettelser av barn av M23 etter at de kom inn i byen Bukavu forrige uke, sier talsperson Ravina Shamdasani ved FNs rettighetskontor.

M23 antas å få omfattende støtte fra nabolandet Rwanda.

Kongos FN-ambassadør har kritisert FN for det han omtaler som manglende tiltak i lys av M23s okkupasjon av Bukavu.

– Min regjering er rasende over at Sikkerhetsrådet, som virker lammet av en eller annen sykdom, ikke har klart å komme fram til en avgjørelse til tross for situasjonens alvor, het det i et brev fra Zenon Mukongo Ngay til FNs sikkerhetsråd.