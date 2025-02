EUs utenrikssjef: USA bør ikke gå i den russiske fella

Uttalelsene kommer etter tirsdagens møte mellom USAs og Russlands utenriksministre.

– Hvis vi snakker om fredsbevarende styrker, går vi rett i den russiske fellen fordi de ikke ønsker fred,» advarte EUs øverste diplomat Kaja Kallas i et intervju med Euractiv.

Bare én dag etter et krisemøte mellom europeiske ledere i Paris, advarte Kallas om at forsøk på å finne en koalisjon for et fredsbevarende oppdrag var forhastet, og sier at russerne «ikke ønsker fred, det er ingen fred.»

Før slike diskusjoner burde Europas fokus være på å sette Ukraina i en posisjon der de er «i stand til å si nei til en dårlig avtale», mener hun.

