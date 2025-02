Alle overlevde flydramaet i Toronto

Flyet, som kom fra Minneapolis i USA, hadde 76 passasjerer og et mannskap på fire om bord.

21 mennesker ble behandlet for skader etter den dramatiske krasjlandingen, men 19 av dem var tirsdag utskrevet, opplyser en talsperson for flyplassmyndighetene i Toronto-området.

Tilstanden til de to øvrige er ikke kjent, men mandag ble det opplyst at tilstanden til to voksne og et barn var kritisk.

Årsaken til krasjlandingen er ikke kjent, men ifølge ubekreftede meldinger skal flyet ha hatt stor fart da det kom inn for landing.

Det var snøvær og vindkast opp mot 18 sekundmeter ved flyplassen, noe som kan ha vært en medvirkende årsak til ulykken.

