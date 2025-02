Tusk: Det transatlantiske forholdet er i en ny fase

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Uttalelsen kom etter et hastig innkalt toppmøte i Paris der sikkerhetssituasjonen og veien videre i Ukraina var tema.

Den polske statsministeren slo fast at det ikke kan tas beslutninger om Ukraina uten Ukraina.

Ifølge Tusk ble det ikke inngått noen bindende avtaler på møtet i Paris, men han sa at det var viktig for de allierte å komme fram til felles standpunkter. Han understreket at alle Nato-landene må snakke med en stemme.

– Deltakerne hadde lignende syn på alle de viktigste spørsmålene, sett fra polsk perspektiv, sa Tusk, ifølge The Guardian.

