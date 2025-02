Svensk politi fant termosbombe på kjøpesenter i Solna

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det var i 21.50-tiden søndag kveld at vektere fant en mistenkelig gjenstand på kjøpesenteret nord for Stockholm, skriver TV4 mandag morgen.

Bombegruppen ble tilkalt for å håndtere gjenstanden, som senere ble vurdert som skarp.

Politiet og vektere hadde en pågående aksjon på senteret på grunn av et personran. Det var under denne aksjonen at vektere fant gjenstanden, opplyser politiets pressetalsmann Daniel Wikdahl til TV4.

– Vi ser ingen sammenheng mellom gjenstanden og ranet, opplyser Wikdahl.

På dette tidspunktet var alle butikker på senteret stengt. Kjøpesenteret var allikevel fortsatt åpent for publikum, men det var ikke behov for evakuering da senteret skulle stenge for natten kort tid etter.

Ifølge Wikdahl var det aldri noen akutt fare for publikum.

– Ingenting kunne skje akkurat da, så lenge det var under overvåking, sier han.

Politiet har ingen mistanker om terror eller lignende, og ingen er pågrepet.

– Det vi har gjort så langt er en teknisk undersøkelse på stedet. Vi har samlet inn materiale fra ulike overvåkingskameraer, og med det som utgangspunkt vil vi forsøke å identifisere en mistenkt gjerningsmann, sier Wikdahl.

