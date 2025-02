Scholz: Upassende å snakke om fredsstyrke i Ukraina nå

Mandag møttes Scholz og andre europeiske ledere til krisemøte i Paris for å diskutere veien videre i Ukraina.

Den tyske statsministeren la ikke skjul på at han «er litt irritert» over snakket om en fredsstyrke i Ukraina, en debatt han mener «kommer på feil tid og dreier seg om feil tema».

Utgangspunktet for møtet i Paris er president Donald Trumps krav om at Europa må ta en større del av ansvaret både for egen og Ukrainas sikkerhet, samt for å avskrekke Russland militært.

Europa og USA må alltid samarbeide i sikkerhetsspørsmål, understreket Scholz på Paris-møtet.

– Det må ikke være splittelse om sikkerhet og ansvar mellom Europa og USA, sa han.

– Nato er basert på at vi alltid handler sammen og deler risikoen, noe som dermed garanterer alles sikkerhet. Dette må det ikke være tvil om, sa Scholz.

Ungarn var ikke representert på mandagens Paris-møte, som ifølge landets utenriksminister Peter Szijjarto var en samling «frustrerte europeiske politikere».

– I dag har de som er tilhengere av krig og som er motstandere av Trump samlet seg i Paris for å hindre en fredsavtale i Ukraina, sier han til ungarsk kringkasting.

– Disse landene har gjort det til en sport å rakke ned på Donald Trump de siste årene, legger han til.

