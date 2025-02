Organisasjon: Israel vil bygge ytterligere tusen boliger på Vestbredden

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hvis byggingen blir gjennomført, betyr det at befolkningen i bosettingen Efrat øker med 40 prosent. Det kommer også til å blokkere for utvikling av den palestinske byen Betlehem, som ligger like ved.

Ifølge Hagit Ofran i Peace Now vil byggingen kunne starte etter at entreprenør- og godkjenningsprosessen er ferdigstilt, noe som kan ta minst ett år.

Israel har okkupert Vestbredden, Gazastripen og Øst-Jerusalem siden seksdagerskrigen i 1967.

Over en halv million bosettere med israelsk statsborgerskap bor på den okkuperte Vestbredden, som er hjemstedet til cirka 3 millioner palestinere.