Netanyahu: – Fast bestemt på å følge Trumps plan for Gaza

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Netanyahu fastslår mandag at han vil følge Donald Trumps plan for å skape «et annerledes Gaza». Det melder blant andre avisa Haaretz.

USAs president har lansert en idé om at USA skal overta Gazastripen og gjenoppbygge området etter krigen, men først etter at Gazas befolkning – drøyt 2 millioner palestinere – er sendt til andre land. Han har også utelukket at palestinerne får komme tilbake når området er gjenoppbygd. Planen har vakt sterke negative reaksjoner, blant annet i Israels arabiske naboland.

Trump har også sagt at det han kaller «verdens folk», skal bo i området, og at Gaza, som grenser mot Middelhavet, kan bli «Midtøstens riviera».

Den israelske regjeringen har ministre som har tett kontakt med israelske bosetterorganisasjoner, og som ønsker å gjenetablere israelske bosetninger på Gazastripen.

Trumps plan innebærer en tvangsfordrivelse av Gazas palestinske befolkning, noe som er et omfattende brudd på folkeretten.

Debatt: Nå bruker Trump samme uttrykk som Breivik

Kommentar: Donald Trump er i ferd med å strupe Amerika

Debatt: Trump er ingen klovn (+)