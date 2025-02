– Israelske styrker blir værende sør i Libanon

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– I lys av den nåværende situasjonen vil vi inntil videre beholde en mindre styrke på fem strategiske steder langs grensen, opplyser en talsmann for den israelske hæren, oberstløytnant Nadav Shoshani.

Ifølge våpenhvilen som trådte i kraft 27. november skulle både Israel og Hizbollah trekke sine styrker ut av Sør-Libanon i løpet av 60 dager. Libanesiske regjeringsstyrker skulle deretter rykke inn.

Fristen utløp 26. januar, men Israel ba om forlengelse til 18. februar. Det gikk Libanon med på.

Nå varsler Israel at soldater vil bli værende i Sør-Libanon også etter at tirsdagens frist utløper, noe de alt i forrige uke hevdet å ha fått USAs velsignelse til.

Kontant nei

Svaret fra libanesiske myndigheter er derimot kontant nei.

– På vegne av president Joseph Aoun og statsminister Nawaf Salam har jeg informert dem om vårt absolutte nei til dette kravet, sa presidenten i Libanons nasjonalforsamling, Nabih Berri, torsdag.

Aoun bekreftet mandag at han var informert om at Israel ikke akter å holde sin del av våpenhvileavtalen.

– Jeg godtar ikke at en eneste israeler blir værende på libanesisk jord. Vi jobber nå gjennom diplomatiske kanaler for å sikre full israelsk tilbaketrekning, sa han.

Store ødeleggelser

Hizbollah har ikke angrepet mål i Israel siden våpenhvilen trådte i kraft, men Israel har ifølge libanesiske myndigheter gjennomført hundrevis av angrep som har kostet mange liv og forårsaket store ødeleggelser.

Over 100.000 mennesker er drevet på flukt fra landsbyer i Sør-Libanon, der Israel ifølge Human Rights Watch på systematisk vis har rasert infrastruktur og boliger.

– Selv om husene deres fortsatt står, så kan ikke folk vende hjem når det mangler vannforsyning, elektrisitet, telekommunikasjon og helsetjenester, heter det i en fersk rapport fra menneskerettsorganisasjonen.

Libanesiske myndigheter anslår at det vil koste over 120 milliarder kroner å bygge opp igjen det som er ødelagt i de israelske angrepene.

Droneangrep

Mandag gjennomførte Israel et droneangrep mot en bil i byen Saida.

Målet var ifølge den israelske hæren Mohammed Shahine som de beskriver som øverste operative leder for Hamas i Libanon.

Hamas bekrefter at et medlem ble drept, men avviser at han var en sentral leder.

