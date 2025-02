Europa forsøker å bli enige om et svar på Trumps Ukraina-utspill

Frankrikes president Emmanuel Macron var vert for krisemøtet og snakket kort tid før det åpnet på telefon med Trump.

Hva de to snakket om ville Macron ikke ut med, men han orienterte trolig stats- og regjeringssjefene fra Tyskland, Storbritannia, Italia, Polen, Spania, Nederland og Danmark om innholdet i samtalen.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og Natos generalsekretær Mark Rutte var også på plass i Paris, trolig fortsatt noe sjokkskadet over budskapet fra USAs visepresident J.D. Vance på sikkerhetskonferansen i München.

Vance nevnte ikke Russlands krigføring i Ukraina med et ord, men langet derimot ut mot det han hevder er manglende ytringsfrihet i Europa og snakket rosende om det ytterliggående høyrepartiet AfD i Tyskland.

Frykt og uro i Europa

Uroen ble også vakt noen dager tidligere da USAs forsvarsminister Pete Hegseth slo fast at et ukrainsk Nato-medlemskap er urealistisk og at landet må innse at de neppe vil få tilbake alle de russiskokkuperte områdene.

Det samme gjorde nyheten om at Trump og Russlands president Vladimir Putin planlegger et toppmøte, og at de to landene er enige om å diskutere mulige fredsløsninger i Ukraina.

Ukraina frykter å bli holdt utenfor når viktige premisser skal klargjøres, og en rekke europeiske ledere krever også å bli inkludert for å kunne tale ukrainernes sak.

Von der Leyen: Ved et vendepunkt

Europeisk sikkerhet står ved et vendepunkt, konstaterte von der Leyen da hun ankom mandagens møte i Paris.

– Ja, det dreier seg om Ukraina, men det dreier seg også om oss, skrev hun på X.

Statsminister Mette Frederiksen representere foruten Danmark også de øvrige nordiske og baltiske landene. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) snakket med henne før møtet.

– Både om hvilke mål som skal til for å sikre Ukraina selvstendighet, bidra til at Europa samler seg, og dele en del inntrykk fra samtalene vi begge har hatt i og etter München, sa han til NTB før samtalen.

Scholz oppgitt

I hvilken grad europeiske ledere er samkjørte i synet på veien videre i Ukraina, er uklart.

Britenes statsminister Keir Starmer overrasket da han søndag langt på vei lovet å bidra med soldater til en framtidig fredsstyrke i Ukraina.

Forhastet og høyst upassende, sa Tysklands statsminister Olaf Scholz etter mandagens møte.

Han understreket behovet for fortsatt tett samarbeid mellom Europa og USA og utelukker samtidig en fredsprosess med Ukraina på sidelinjen.

– Nato er basert på at vi alltid handler sammen og deler risikoen, noe som dermed garanterer alles sikkerhet. Dette må det ikke være tvil om, sa Scholz.

Spania reagerer

Spanias utenriksminister José Manuel Albares reagerte også på Starmers utspill.

– Det er ingen som planlegger å sende styrker til Ukraina, særlig ikke ettersom freden er langt unna, sa han.

Ifølge Polens statsminister Donald Tusk ble det ikke inngått noen bindende avtaler på Paris-møtet. Også han understreket behovet for at alle Nato-land må snakke med samme stemme.

– Trump-motstandere

EU- og Nato-landet Ungarn var ikke representert på mandagens Paris-møte, som ifølge landets utenriksminister Peter Szijjarto var en samling «frustrerte europeiske politikere».

– I dag har de som er tilhengere av krig og som er motstandere av Trump samlet seg i Paris for å hindre en fredsavtale i Ukraina, sier han til ungarsk kringkasting.

– Disse landene har gjort det til en sport å rakke ned på Donald Trump de siste årene, legger han til.

