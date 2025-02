Avis: Danmark vil øke forsvarsbudsjettet

Målet er angivelig å få forsvarsbudsjettet opp på 3 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP).

Ifølge Berlingske vil den danske regjeringen snart legge fram en plan for forsvarsinvesteringer i år og 2026. Noe av bakgrunnen er amerikanske uttalelser den siste uka om at Europa selv må ta et større ansvar for å støtte Ukraina og avskrekke Russland.

