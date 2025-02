Ytre høyre i vinden før valget i Tyskland

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Partiet ligger an til å bli nest størst i valget 23. februar.

I ferske meningsmålinger får Alternativ for Tyskland (AfD) rundt 20 prosent. Hvis oppslutningen holder seg, får partiet sitt beste nasjonale valgresultat noensinne.

AfD vil stenge Tysklands grenser og sende ulovlige innvandrere ut av landet. Og innvandringen har fått større fokus etter flere voldshandlinger med asylsøkere som antatte gjerningsmenn.

– Skal dette fortsette i all evighet? Snu migrasjonen nå! skrev AfDs Alice Weidel på X da tilfeldige mennesker ble meid ned av en bil i München nylig.

Politisk brannmur

Minst to ble drept og rundt 40 skadet i angrepet i München. En ung afghansk asylsøker har ifølge politiet erkjent at han kjørte inn i folkemengden med vilje.

I januar fikk et knivangrep i byen Aschaffenburg et etterspill i Forbundsdagen. En ikke-bindende oppfordring om strengere asylpolitikk ble vedtatt med støtte både fra det borgerlige partiet CDU og AfD.

Dermed ble CDU og partiets leder Friedrich Merz beskyldt for å bryte et prinsipp blant de «tradisjonelle» tyske partiene: å ikke samarbeide med AfD.

Bakgrunnen for prinsippet, ofte kalt en «brannmur», er at AfD av mange av sine motstandere anses som høyreekstremister.

Omstridt SS-uttalelse

Partiet selv avviser slike anklager. Men også den tyske sikkerhetstjenesten BfV mistenker AfD for ekstremisme – og partiet holdes derfor under oppsikt.

I fjor sa den daværende AfD-toppen Maximilian Krah at ikke alle medlemmer av naziorganisasjonen SS nødvendigvis var kriminelle. Hendelsen førte til at AfD ble kastet ut av en gruppering for ytre høyre-partier i EU-parlamentet.

Også rundt AfD-toppen Björn Höcke har det stormet. Han har anket to dommer for bruk av nazi-slagord på politiske arrangementer, ifølge nyhetsbyrået AP.

Statsministerkandidat Alice Weidel har begynt å bruke ordet «remigrasjon», som tidligere er brukt om massedeportasjon av mennesker med innvandringsbakgrunn.

Forholdet til Russland

AfDs synspunkter på andre politikkområder er også kontroversielle. Partiet vil stanse våpenstøtten til Ukraina og gjenopprette gode forbindelser til Russland, ifølge Reuters.

Sanksjonene mot Russland bør ifølge AfD umiddelbart oppheves.

Videre vil partiet trekke Tyskland ut av eurosamarbeidet og gjeninnføre mark – den gamle tyske valutaen. AfD håper å omgjøre EU til en løsere sammenslutning av europeiske land.

Ved siden av innvandring er det økonomien de tyske velgerne er mest opptatt av, ifølge en ny meningsmåling, omtalt av kringkasteren Deutsche Welle (DW).

Økonomien i Tyskland krympet i fjerde kvartal, og det er frykt for at nedgangen fortsetter.

Kjernekraft og kull

Tradisjonelt har de tyske bilprodusentene spilt en viktig rolle i landets økonomi. Men nå har de store problemer, og Volkswagen varsler kutt av 35.000 arbeidsplasser fram mot 2030.

Ifølge Politico forsøker AfD å sanke velgere på kriserammede tyske fabrikker.

Også inflasjon og høye energipriser er en stor bekymring for mange tyskere. For å få strømprisene ned vil AfD skrote fornybar energi, klimatiltak og vindturbiner. I stedet vil partiet satse på kjernekraft – og kull.

– Ned med disse skammens vindmøller, sa Weidel nylig.

Støttes av Musk

Selv om AfD har framgang, er det CDU som leder på meningsmålingene. Partileder Friedrich Merz er storfavoritt til å bli ny statsminister.

Han har lovet at det ikke blir noe samarbeid med AfD med ham som regjeringssjef.

Mens de andre tyske partiene vender ryggen til AfD, har partiet flere profilerte støttespillere i utlandet. Milliardær og Donald Trump-rådgiver Elon Musk hevder at bare AfD kan «redde Tyskland»

USAs visepresident J.D. Vance ber de andre tyske partiene slutte å isolere AfD.

Mindre enn to uker før valget dro Alice Weidel på besøk til Ungarns statsminister Viktor Orban. Han beskyldes ofte for å undergrave det ungarske demokratiet.

– Ungarn er skansen mot ulovlig innvandring, sa Weidel på en felles pressekonferanse med Orban i Budapest.

Les også: Lisa Coopers skrekk-president er tilbake: – En farligere Donald Trump (+)

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb