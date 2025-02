Utenriksminister Rubio på plass i Israel

På sitt første besøk i regionen er det ventet at Rubio presser på for president Donald Trumps forslag om å ta kontroll over Gaza, forvise områdets to millioner innbyggere og utvikle Gaza til en ny «Midtøstens Riviera».

Netanyahu gikk gladelig inn for ideen da han nylig var på besøk i Det hvite hus, men resten av verden har avvist den tvert.

Rubio ankom Israel bare noen timer etter den sjette utvekslingen av gisler og fanger mellom Hamas og Israel og like før forhandlingene om en ny fase i våpenhvilen etter planen skal starte.

Rubio er på rundtur i Midtøsten, og de neste stoppene blir Saudi-Arabia og De forente arabiske emiratene.

