Tunge bomber som Biden holdt tilbake, har ankommet Israel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bombene av typen MK-84 var del av en våpenforsendelse fra USA som kom til havnebyen Ashdod søndag morgen. Bombene ble lastet på lastebiler og kjørt til en israelsk militærleir.

Siden Gaza-krigen startet, har USA levert over 76.000 tonn militært utstyr til Israel i det som forsvarsdepartementet kaller den største sjø- og luftbroen i historien.

Men Biden stanset i fjor videre levering av de 900 kilo tunge MK-84-bombene fordi han fryktet at Israel brukte dem mot sivile i Gaza.

Israels forsvarsminister Israel Katz kaller leveransen et signal om den sterke alliansen mellom Israel og USA, og USAs forsvarsminister Pete Hegseth forsikrer ham om at USA vil fortsette å levere alt som trengs for Israels sikkerhet.

Les også: Lisa Coopers skrekk-president er tilbake: – En farligere Donald Trump (+)

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb