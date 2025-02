Titusenvis demonstrerte mot ytre høyre før valget i Tyskland

Det var demonstrasjoner i blant annet Berlin, Frankfurt, Hamburg og Düsseldorf. AfD ligger på andreplass på målingene før valget 23. februar. AfD får støtte fra rundt 20 prosent av velgerne på målingene, men de andre e partiene har utelukket samarbeid.

I Berlin arrangerte LHBT-samfunnet en marsj gjennom sentrum av byen. Flere bar plakater med tekster som «Kyss til alle, men ikke AfD» og «Velg kjærligheten», ifølge DPA. Rundt 6000 deltok i hovedstaden, ifølge en polititalsperson.

Andre Lehmann, en talsmann for dem som organiserte, sier imidlertid at det var rundt 15.000 som møtte opp i kulda. Målet med demonstrasjonen var å vise at homofiles rettigheter ikke er oppe til forhandling i et demokrati.

Mer enn 15.000 møtte ifølge politiet opp i Frankfurt, der de demonstrerte mot ytre høyre under banneret «Velg kjærlighet så lenge du kan». Organisatorene sier det var nærmere 20.000.

Rundt 13.000 hadde møtt opp til en demonstrasjon mot AfD i Düsseldorf lørdag ettermiddag, men oppmøtet ble større utover kvelden, ifølge politiet.

– Om svaret skal være AfD, hvor dumt kan spørsmålet ha vært, sto det blant annet på plakater.

Det var også mindre demonstrasjoner i blant annet Osnabrück, Braunschweig, Hannover og Hamburg, skriver DPA.

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb

Les også: «Min middag med André»: Vekker appetitten etter mer (+)

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)