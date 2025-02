Til frontalangrep mot USAs visepresident J.D. Vance: – Uakseptabelt

– Helt uakseptabelt, sa sosialdemokraten Scholz.

– Jeg kommer ikke til å la en amerikansk visepresident fortelle meg hvem jeg må snakke med her i Tyskland, understreket kristendemokraten Merz.

Fredag talte Vance til sikkerhetskonferansen i München og gikk hardt ut mot tyske politikere som nekter å basere seg på ytre høyre-partiet Alternativ for Tyskland (AfD) for å danne flertall, trass i at partiet ligger sterkt an på meningsmålingene.

J.D. Vance avbildet under sikkerhetskonferansen i München. (Leah Millis/Reuters)

Merz gjentok også at han ikke kommer til å samarbeide med AfD etter valget.

Også AfDs statsministerkandidat Alice Weidel og visestatsminister Robert Habeck fra De grønne er med i debatten. Valget i Tyskland er om en uke.

