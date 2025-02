Polen-topp om «EU-hær»: – Må være forsiktige med hva vi sier

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– En felles europeisk hær kommer ikke til å skje.

Det sier Polens utenriksminister Radoslaw Sikorski i et intervju med polske TVP. Nyhetsbyrået Reuters, svenske Omni og Finansavisen er blant dem som også har omtalt saken.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa under sikkerhetskonferansen i München lørdag at Europa «må etablere en europeisk hær for å kunne forsvare seg».

– Vi må bygge opp en væpnet styrke for Europa, sa Zelenskyj.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. (THOMAS KIENZLE/AFP)

Russlands nabo

Men dette ønsket vil altså neppe oppfylles, skal man tro Sikorski.

– Vi må være forsiktige med hva vi sier, sier han om begrepet «europeisk hær».

– Og det er fordi folk tolker ting forskjellig. Så hvis man forstår dette som en forening av nasjonale (europeiske) hærer, kommer ikke det til å skje, gjentar utenriksministeren.

Likevel understreker han at Europa bør utvikle og forsterke sine egne forsvarskapasiteter. Polen er selv grensenabo til Russland, og bruker store penger på eget forsvar, som Dagsavisen tidligere har omtalt.

– Etter at Russlands angrep mot Ukraina begynte (fullskala-invasjonen i februar 2022, journ.anm.), bestemte Polen seg for å ruste ytterligere opp. For eksempel ble 500 nye stridsvogner bestilt kort tid etter invasjonen, sa eksperten Tomasz Smura ved den polske tankesmia Casimir Pulaski Foundation til Dagsavisen i fjor.

Tomasz Smura fra den polske tenketanken Casimir Pulaski Foundation, her under et besøk i Oslo i fjor. (Jørn H. Skjærpe)

Forsker: – Jeg tolker ikke Zelenskyj slik

Seniorforsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) er selv i München denne helgen, og deltok sågar i et panel med Volodymyr Zelenskyj lørdag. Han kommenterte lørdag utspillet fra Ukrainas president slik:

– Jeg tolker ikke Zelenskyj dit hen at han mener en slags «EU-hær». En «EU army» var en fransk drøm for noen år tilbake, men det er ikke noe seriøst mer, sa Karsten Friis til Dagsavisen.

Seniorforsker Karsten Friis hos Nupi har blant annet Nato som spesialfelt. (Jørn H. Skjærpe)

I 2018 uttalte nemlig Frankrikes president Emmanuel Macron at man burde få på plass «en ekte europeisk hær» som kunne forsvare kontinentet mot for eksempel Russland, ifølge blant andre BBC.

– Men jeg tolker Zelenskyj slik at han mener Europa må kunne utføre egne operasjoner, uten å være så avhengig av amerikansk støtte, sa Nupi-forsker Friis lørdag.

Fakta om krigen i Ukraina

Russland gikk til fullskala invasjon av nabolandet Ukraina 24. februar 2022.

Russiske styrker og russisk-støttede separatister kontrollerte fra før Krim-halvøya og deler av de ukrainske fylkene Donetsk og Luhansk, til sammen rundt 7 prosent av Ukraina.

Siden invasjonen har russiske styrker tatt kontroll over ytterligere 11 prosent øst og sør i Ukraina.

I desember ble det anslått at over 200.000 russiske og ukrainske soldater var drept i krigen, men ingen av de to landene oppgir militære tapstall.

De russiske angrepene i Ukraina har resultert i store materielle ødeleggelser, ikke minst på elektrisitetsnettet.

(Kilde: NTB)

Krigen i Ukraina, her illustrert av Peter Hamlin i nyhetsbyrået AP. (AP Illustration/Peter Hamlin/AP)

