Musk lanserer ny tekstrobot mandag

Den blir gjort tilgjengelig mandag klokka 20 på vestkysten i USA, altså klokka 5 tirsdag morgen i Norge.

Musk skriver at den vil bli lansert sammen med en direkteoverført demonstrasjon.

– Smarteste KI på jorda, skriver Musk. Videre skriver han at han skal jobbe med tekstroboten gjennom helga.

Tidligere i uka fortalte Musk at utviklingen av Grok 3 var i sluttfasen og at lansering ville skje innen en til to uker. Det er Musks selskap xAI som står bak.

Den første Grok-versjonen ble utviklet i 2023, og siden har etterfølgerne Grok 1,5 og Grok 2 kommet. De har ikke gjort det i nærheten av like godt som OpenAIs ChatGPT, som ble lansert i 2022.

ChatGPT har bidratt til å gjøre bruk av kunstig intelligens (KI) utbredt i verden, og den har ført til enorme investeringer i teknologien.

