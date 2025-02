Mette Frederiksen deltar på hasteinnkalt toppmøte i Paris

Frankrikes president Emmanuel Macron har kalt inn til toppmøtet om Ukraina-støtte, melder flere medier.

– Den danske statsministeren deltar og vil på mange måter representere de nordiske og baltiske landene, som er blant landene som gir mest støtte til Ukraina, sier utenriksminister Lars Løkke Rasmussen til Berlingske.

Statsministerens kontor bekrefter også at Frederiksen vil delta på møtet.

Frankrike har ikke bekreftet at møtet er fastsatt, men presidentens kontor bekrefter at det pågår løpende samtaler for å få til et uformelt møte mellom ledende europeiske politikere mandag.

Møtet vil i så fall skje i kjølvannet av Sikkerhetskonferansen i München i helgen. Ukraina har vært blant de viktigste temaene på konferansen, og signaler fra representanter for den nyinnsatte amerikanske regjeringen om mulige fredsforhandlinger i Ukraina har skapt sterke reaksjoner fra europeiske ledere.

Flere andre europeiske ledere har bekreftet at de deltar, deriblant Natos generalsekretær Mark Rutte og Storbritannias statsminister Keir Starmer.

