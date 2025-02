– Knivangrep i Østerrike var islamistisk terror

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det var et islamistisk angrep med IS-kobling, sier innenriksminister Gerhard Karner. Han sier at den antatte gjerningsmannen ble radikalisert på svært kort tid.

Angrepet skjedde lørdag ettermiddag i sentrum av Villach sør i Østerrike, skriver avisen Kurier, og de angrepne var tilfeldige forbipasserende.

Ifølge politiet er den antatte gjerningsmannen en 23 år gammel syrisk mann med gyldig oppholdstillatelse i Østerrike. Han ble pågrepet av politiet kort tid etter angrepet.

Tilstanden er alvorlig for to av de sårede, begge menn, mens to andre menn fikk lettere skader, sier polititalsmann Rainer Dionisio.

Lørdagens angrep skjer kun to dager etter bilangrepet i München i Tyskland der 40 mennesker ble skadet. En kvinne og hennes to år gamle datter døde lørdag av skadene. Sist det var et slikt angrep i Østerrike, var i november 2020 da en mann med automatgevær drepte fire mennesker i Wien.

Kjørte ned gjerningsmannen

Et øyenvitne, også han fra Syria, forteller til Kurier at han så hva som skjedde, og deretter kjørte på gjerningsmannen med bilen sin for å stanse ham.

Delstatsguvernør Peter Kaiser i Kärnten takker den 42 år gamle mannen for å ha stanset angriperen og hindret at situasjonen ble enda verre.

En organisasjon for syrere i Østerrike tar i en uttalelse avstand fra angrepet og uttrykker sine kondolanser til ofrenes pårørende.

– Vi måtte alle flykte fra Syria, vårt hjemland, fordi vi ikke lenger var trygge der, ingen dro frivillig, og vi er takknemlig for å ha fått asyl og beskyttelse i Østerrike. Alle som skaper strid og forstyrrer freden her representerer ikke syrerne som har søkt og fått beskyttelse, skriver de.

Fordømmer innvandringen

Ytre høyrelederen Herbert Kickl skriver på X at han er forferdet etter angrepet og krever at det slås ned på asylsøkerne.

– Samtidig er jeg sint – sint på de politikerne som har tillatt at knivstikkinger, voldtekter, gjengkriger og andre alvorlige lovbrudd har blitt vanlig i Østerrike, skriver Kickl. Videre skriver han at det må slås hardt ned på innvandringen og at man ikke «må fortsette å importere forhold som dem i Villach».

Villach er en populær feriedestinasjon sør i Østerrike nær grensa til Italia og Slovenia, der det i mars hvert år arrangeres karneval. En karnevalsprosesjon som skulle funnet sted lørdag, ble avlyst etter angrepet.

