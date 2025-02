Israelsk luftangrep mot Gaza

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge det Hamas-styrte innenriksdepartementet ble tre politimenn drept øst for Rafah på den sørlige Gazastripen, melder nyhetsbyrået Reuters. De omtaler det som et brudd på den skjøre våpenhvilen.

Det israelske militæret (IDF) bekrefter at de har gjennomført et luftangrep mot det sørlige Gaza søndag. De melder at angrepet var rettet mot «flere bevæpnede personer».

