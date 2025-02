Israel sender delegasjon til Kairo for videre Gaza-samtaler

Samtidig varsler den israelske statsministerens kontor at det mandag skal holdes et møte i sikkerhetskabinettet for å diskutere den andre fasen av våpenhvileavtalen.

Den skjøre våpenhvilen mellom Israel og Hamas er i sin fjerde uke. Lørdag ble tre israelske gisler og 369 palestinske fanger løslatt i den sjette fangeutvekslingen siden våpenhvilen trådte i kraft 19. januar. Men tidligere i uken holdt våpenhvilen på å kollapse som følge av at Hamas ville utsette fangeutvekslingen.

Det er ventet at flere gisler og fanger skal løslates de kommende ukene.

Begge partene har anklaget hverandre for å ha brutt våpenhvilen. Senest søndag gjennomførte Israel et luftangrep mot det sørlige Gaza. Det Hamas-styrte innenriksdepartementet sier at tre politimenn ble drept i angrepet, mens Israel kun har bekreftet at de rettet et angrep mot flere væpnede personer.

