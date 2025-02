Zelenskyj: – Europa må bygge sin egen hær

– Vi må bygge opp en væpnet styrke for Europa. Europa trenger sin egen hær, sa Zelenskyj kraftfullt da han talte til sikkerhetskonferansen i München lørdag.

Det har vært stor interesse knyttet til talen etter at USAs president Donald Trump kunngjorde at han og Russlands president Vladimir Putin er blitt enige om å starte fredsforhandlinger.

Ikke uventet slo han fast at det ikke vil bli noen fred uten Ukraina ved bordet.

Men Russland ønsker ikke fred, understreker Zelenskyj. Han mener Russlands droneangrep på sarkofagen over Tsjernobyl-atomkraftverket torsdag er ett bevis på dette.

– Galskap, sier Zelenskyj, som også hevder at Ukraina har troverdig etterretning på at Russland nå planlegger å invadere Belarus.

– Ting vil bli annerledes

– Putin ser opplagt Belarus som en ny russisk provins nå. Da må vi spørre oss selv, hva kan vi gjøre med dette, spør Zelenskyj.

– Moskva bygger nå opp 15 nye divisjoner. Det er 150.000 soldater, mer enn de fleste europeiske land, framholder den ukrainske presidenten.

– Fra nå av vil ting være annerledes. Det må Europa forholde seg til, sier Zelenskyj.

– Vi kan ikke utelukke muligheten for at USA ikke lenger vil komme Europa til unnsetning. Jeg oppfordrer dere til å handle, for deres egen del, for Europas del, sier han, til rungende applaus fra salen.

Ikke erstatte Nato

Zelenskyj la merke til at Nato-sjef Mark Rutte var blant tilhørerne. Derfor understreket han at hensikten med en ny europeisk hær ikke er å erstatte Nato.

– Dette handler om å gjøre Europa likeverdig med USA, sier han.

Europa har allerede en britiskledet flernasjonal hurtigreaksjonsstyrke, Joint Expeditionary Force (JEF), der Norge har vært med siden opprettelsen i 2014.

JEF har imidlertid ikke stående styrker.

Zelenskyj er også tydelig på at en fred i Ukraina ikke kan oppnås uten amerikanske sikkerhetsgarantier.

– Men USA vil ikke gi noen slik garanti uten at Europas garantier er sterke. Jeg vil heller ikke ta Nato-medlemskap for Ukraina av bordet, sier han.

Men nå har Putin fått en slags vetorett i Nato, mener den ukrainske presidenten.

– Akkurat nå ser Putin ut til å være det mest innflytelsesrike medlemmet av Nato. Fordi han har makt til å blokkere Nato-vedtak, framholder han.

Smigret Trump

Zelenskyj vet også hvordan han skal smigre USAs president Donald Trump.

– Ja, jeg sa til Trump at Putin er redd for ham. Han hørte meg, og nå vet Putin det også, sa han og ble møtt med latter fra salen.

Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide skal lørdag møte Zelenskyj.

Deres budskap til den ukrainske presidenten vil være at Norge står fullt og helt bak Ukraina og deres forsvarskamp, og at både Ukraina og Europa må involveres i de kommende fredsforhandlingene.

