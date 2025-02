Smitteforskere sparkes i USA

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Avskjedigelsen av de såkalte smittedetektivene er ledd i arbeidet til Elon Musks såkalte effektiviseringsdepartement og den nylig godkjente helseministeren Robert F. Kennedy jr. med å slanke USAs helsebyråer.

Programmet, som kalles Epidemisk etterretningstjeneste, ble opprettet i 1951 og har stått i første rekke med å etterforske epidemier som ebola i Afrika på 70-tallet og starten på covid-19 i USA i 2020.

Det består av noen titalls smitteeksperter som følger utviklingen fra hovedkvarteret til smittevernbyrået CDC i Atlanta og rundt om i USA.

– Vi er på randen av noe som potensielt er en ny pandemi, og så sparker vi de folkene som antakelig har mer ekspertise enn noen andre i landet, sier en overordnet i CDC.

– Uten disse ekspertene hadde vi ikke kunnet utrydde kopper fra kloden. Vi hadde folk over hele verden, som vasset i søle og reiste oppover elver på båter for å utrydde kopper, sier han.

Det er stor frykt for at utbrudd av fugleinfluensa i det vestlige USA skal utvikle seg til en ny pandemi som koronapandemien. Samtidig er det for tiden en pågående meslingepidemi i Texas og en tuberkuloseepidemi i Kansas.

