Sergej Lavrov har snakket med USAs Rubio på telefon

Samtalen kom etter initiativ fra amerikanerne, skriver blant andre Interfax og Tass.

Ifølge det russiske utenriksdepartementet skal Lavrov og Rubio to ha uttrykt ønske om å samarbeide om internasjonale saker.

De skal ha blitt enige om å holde kontakten for å forberede et kommende toppmøte mellom president Donald Trump og president Vladimir Putin og gitt uttrykk for en gjensidig vilje til å få løst Ukraina-konflikten, heter det videre fra utenriksdepartementet i Moskva.

De skal også ha blitt enige om å jobbe for å bedre forholdet mellom USA og Russland og gjenopprette dialogen mellom de to landene.

USAs utenriksdepartement bekreftet et par timer senere at samtalen fant sted og at Rubio og Lavrov hadde drøftet et mulig samarbeid på en rekke områder.

Har du sett denne? Ekspert: – Putin kan lure Trump med «Ukraina-spill» (+)

Les også: Mor og datter døde etter bilangrepet i München

Les også: Eks-general: – Trump vet ikke hva han vil med Ukraina (+)

---

Hvem er Sergej Lavrov?

Sergej Lavrov er en russisk diplomat og politiker, Russlands utenriksminister siden 2004. Lavrov er medlem av partiet Forent Russland.

Som diplomat og forhandler regnes Lavrov som særdeles dyktig. Han er mindre profilert som politiker. Utenrikspolitikken ligger i Russland under presidentens ansvarsområde.

Lavrov er utdannet ved det prestisjetunge Moskvas statlige institutt for internasjonale forhold, MGIMO, hvor han ble uteksaminert i 1972.

Fra 1992 til 1994 var han russisk viseutenriksminister, deretter fram til 2004 Russlands ambassadør til FN.

Lavrovs forhold til Vesten har gjennom årene endret seg fra å være nesten vennlig til åpent fiendtlig. Etter invasjonen av Ukraina er det mest av alt snakk om et ikke-forhold.

Kilde: Store norske leksikon / NTB

---