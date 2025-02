Mor og datter døde etter bilangrepet i München

Ytterligere 40 mennesker ble skadet da en afghansk asylsøker kjørte bilen sin inn i en demonstrasjon som en fagforening holdt i sentrum av byen i forbindelse med en streik.

Gjerningsmannen ble pågrepet på stedet og har erkjent at han kjørte inn i folkemengden med forsett. Politiet undersøker om terror var et motiv for handlingen. Ifølge påtalemyndigheten har han oppgitt det de tolker som en religiøs motivasjon for handlingen.

24-åringen kom til Tyskland som mindreårig. Han har gyldig oppholds- og arbeidstillatelse.

Tidligere lørdag besøkte statsminister Olaf Scholz åstedet og la en hvit rose på et provisorisk minnealter. Han krevde da strengest mulig straff for gjerningsmannen

