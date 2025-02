Italia slår ring om presidenten etter russisk angrep

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Talskvinnen for Russlands utenriksdepartement, Maria Zakharova, kalte det et fornærmende påfunn at Mattarella sammenlignet den russiske invasjonen av Ukraina med Nazi-Tysklands aggresjonskriger.

Statsminister Giorgia Meloni svarte med å kalle Zakharovas angrep en fornærmelse mot hele den italienske nasjon. Flere andre partier uttrykte også støtte til den høyt respekterte 83-årige presidenten.

I en tale på et universitet i begynnelsen av februar sammenlignet Mattarella Russlands krig i Ukraina med Det tredje rikets prosjekter og kalte begge invasjonene erobringskrig.

Zakharova svarte at det var underlig å høre en slik fornærmelse fra presidenten i Italia – «et land som virkelig vet hva fascisme er, ikke bare av omtale», med henvisning til Benito Mussolini som var Adolf Hitlers allierte under krigen.

