Hevder Europa kommer ikke til å få delta i fredssamtaler om Ukraina

Kellogg uttalte seg om de planlagte samtalene mellom USA, Russland og Ukraina om fred i Ukraina på sikkerhetskonferansen i München lørdag.

Han sier ifølge avisen at Europa blir konsultert, men til sjuende og sist ekskludert fra samtalene.

Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer forsiktig på uttalelsen til Kellogg, som han møtte tidligere i München.

– Jeg opplevde Kellogg som konstruktiv og lyttende i vårt møte. Politikkutviklingen pågår fortsatt i Washington. Vårt felles budskap her i München er at Europa må være ved bordet. Europa spiller en avgjørende rolle for Ukrainas sikkerhet og Ukraina er avgjørende for Europas sikkerhet, sier han til NTB.

– Han var opptatt av våre innspill. Jeg tror han oppfattet veldig klart at skal du få hjelp av europeerne til å implementere noe, så må du også ha dem med i prosessen fram tid.

– Skjer ikke

På spørsmål om Europa skal få være med på forhandlingene, sa Kellogg at han «hører til blant realistene, og det er noe som ikke kommer til å skje».

– Og til mine europeiske venner, sier jeg: Kom dere inn i debatten, ikke ved å klage over om dere kan eller ikke være ved bordet, men ved å komme med konkrete forslag, ideer, opprustning, sa han.

Kelloggs uttalelser vil utvilsomt bli mottatt i Europa med fortørnelse. Mange europeiske ledere stoler ikke på president Donald Trump og mener Europas sikkerhet er nøye forbundet med Ukrainas skjebne.

Kellogg mener at en grunn til at Europa skal holdes utenfor, er at tidligere forhandlinger om Ukraina har mislyktes fordi det var for mange land involvert.

Motstridende signaler

Tidligere på dagen advarte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om at Europa trolig ville bli holdt utenfor samtalene.

Etter visepresident J.D. Vances utfordrende tale fredag er europeiske ledere stadig mer skeptiske til Trumps tilnærming til Ukraina. De frykter at han sikter mot en avtale som er fordelaktig for USA, men har langsiktige negative konsekvenser for Ukraina og Europa.

Men Vance sa også at det er selvsagt at Europa skal være med på forhandlingene, og EU-president Antonio Costa slo fast at det ikke kan bli troverdige forhandlinger og ingen varig fred i Ukraina uten EU ved bordet.

