Én død og fire såret i knivangrep i Østerrike

Angrepet skjedde lørdag ettermiddag i sentrum av byen, skriver avisen Kurier.

– En mann angrep tilfeldige forbipasserende med kniv. En 14 år gammel gutt ble drept og fire andre såret, sier polititalsmann Rainer Dionisio.

Tilstanden er alvorlig for to av de sårede, begge menn, mens to andre menn fikk lettere skader, legger Dionisio til.

Ifølge politiet er den antatte gjerningsmannen en 23 år gammel syrisk mann med gyldig oppholdstillatelse i Østerrike. Han ble pågrepet av politiet kort tid etter angrepet.

Uklart motiv

Et øyenvitne, også han fra Syria, forteller til Kurier at han så hva som skjedde og deretter kjørte på gjerningsmannen med bilen sin for å stanse ham.

Det er foreløpig uklart om den antatte gjerningsmannen handlet alene, om han kjente ofrene og hva slags motiv han hadde, og politiet lette lørdag kveld etter flere mulige mistenkte.

Et stort område av sentrum i byen er avsperret, og i de første timene etter angrepet sirklet to politihelikoptre over byen.

Sjokkert guvernør

Peter Kaiser, guvernør i Kärnten-regionen der Villach ligger, sier han er dypt sjokkert og uttrykker medfølelse med 14-åringens familie og andre berørte.

– Denne forferdelige grusomheten må bli møtt med store konsekvenser, sier han.

Lørdagens angrep skjer kun to dager etter bilangrepet i München i Tyskland der 40 mennesker ble skadet. En kvinne og hennes to år gamle datter døde lørdag av skadene.

