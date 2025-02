Belarus benekter planer om angrep på Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi er ikke en trussel mot noen, og vi øker ikke antall soldater eller våpensystemer, i motsetning til våre naboer i Polen og Baltikum, som fokuserer på militarisering, sa Aleksandr Wolfovitsj i Belarus’ nasjonale sikkerhetsråd.

Wolfovitsj understreket også at det ikke er planlagt noen militærøvelser i år langs landets grense til Nato-land. Det blir rundt 100 fellesøvelser, sa han, samme antall som tidligere år, men han sa ingenting om mulige øvelser ved grensa til Ukraina.

Zelenskyj sa i en tale på sikkerhetskonferansen i München lørdag at de har etterretning om at Russland planlegger en styrkeoppbygging i Belarus under dekke av en felles militærøvelse, på samme måte som før invasjonen av Ukraina i 2022.

Han lot det være usagt om en slik øvelse ville være rettet mot Nato-landene eller mot Ukraina

